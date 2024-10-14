Деева Наталья Дмитриевна
женский, родилась 1757
умерла Неизвестно
Супруги
Деев Лев Кузьмич1759 г.р.
Дети
(Деева) Надежда Львовна1782 г.р.
Деев Афанасий Львович1790 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деев Лев Кузьмич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Деева) Надежда Львовна
Отец ребёнка: Деев Лев Кузьмич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Деев Лев Кузьмич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Деева) Анна Львовна
Отец ребёнка: Деев Лев Кузьмич
Смерть
Неизвестно