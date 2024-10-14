Деева Наталья Дмитриевна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio

Деева Наталья Дмитриевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1757

умерла Неизвестно

Супруги
Деев Лев Кузьмич1759 г.р.
Дети
(Деева) Надежда Львовна1782 г.р.
Деев Афанасий Львович1790 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деев Лев Кузьмич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Деева) Надежда Львовна

Отец ребёнка: Деев Лев Кузьмич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Деев Афанасий Львович

Отец ребёнка: Деев Лев Кузьмич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Деева) Анна Львовна

Отец ребёнка: Деев Лев Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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