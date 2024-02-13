Даев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Даева (Фоменкова) Анастасия Степановна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даева (Фоменкова) Анастасия Степановна

Смерть
Неизвестно

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