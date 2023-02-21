Непомнящих Артем Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непомнящих Артем Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.2008

Сын: Непомнящих Захар Артемович

Мать ребёнка: Непомнящих Татьяна Александровна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.08.2014

Дочь: Непомнящих Алиса Артемовна

Мать ребёнка: Непомнящих Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
16.08.2014

Дочь: Непомнящих Кира Артемовна

Мать ребёнка: Непомнящих Татьяна Александровна

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