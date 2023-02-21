Непомнящих Артем Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.2008
Сын: Непомнящих Захар Артемович
Мать ребёнка: Непомнящих Татьяна Александровна
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.08.2014
Дочь: Непомнящих Алиса Артемовна
Мать ребёнка: Непомнящих Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
16.08.2014
Дочь: Непомнящих Кира Артемовна
Мать ребёнка: Непомнящих Татьяна Александровна