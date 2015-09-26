Исаева (Юрченко) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Юрченко) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1979

Дата смерти

26.09.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Евгений

Нефтекумск
Рождение ребёнка
22.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Евгений

Смерть
26.09.2015
с. Степное , Ставропольского края.
Причина смерти: Гибель
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