Исаева (Юрченко) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1979
Дата смерти26.09.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Евгений
Нефтекумск
Рождение ребёнка
22.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Евгений
Смерть
26.09.2015
с. Степное , Ставропольского края.
Причина смерти: Гибель