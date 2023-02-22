Игнатенков Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1914
Дочь: Логунова Надежда
Мать ребёнка: Евдокия
Кудлей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно