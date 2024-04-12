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Тюменцев Григорий Андреевич

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1787 или 1793 ст.

Дата смерти

После 1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
1787 или 1793 ст.

Отец: Тюменцев Андрей Антипович

Мать: Тюменцева Прасковья Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Старше жены на 4 года.
Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 6 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Тюменцева Варвара Павловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 33 года
Рождение ребёнка
1828

Сын: Тюменцев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Тюменцева Варвара Павловна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Тюменцева Евфимия Григорьевна

Мать ребёнка: Тюменцева Варвара Павловна

Рождение ребёнка
16.04.1836 ст.

Сын: Тюменцев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Тюменцева Варвара Павловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.357 л.151об №16
Упоминание
1838 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедальная роспись: 38 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2096об
Смерть
После 1838 ст.
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