Тюменцев Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1787 или 1793 ст.
Дата смертиПосле 1838 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1787 или 1793 ст.
Старше жены на 4 года.
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: 6 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Тюменцева Варвара Павловна
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: 33 года
Рождение ребёнка
1828
Сын: Тюменцев Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Тюменцева Варвара Павловна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Тюменцева Евфимия Григорьевна
Мать ребёнка: Тюменцева Варвара Павловна
Рождение ребёнка
16.04.1836 ст.
Сын: Тюменцев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Тюменцева Варвара Павловна
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.357 л.151об №16
Упоминание
1838 ст.
Исповедальная роспись: 38 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2096об
Смерть
После 1838 ст.