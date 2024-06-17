Фомочкин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомочкин Яков

Место рождения

Привич, Дмитровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомочкин Семён

Мать: Фомочкина Анна

Привич, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомочкин Вячеслав

Мать ребёнка: Фомочкина (Чирикова) Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомочкин Сергей

Мать ребёнка: Фомочкина (Чирикова) Тамара

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.08.1959

Дочь: Мельцева (Фомочкина) Марина

Мать ребёнка: Фомочкина (Чирикова) Тамара

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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