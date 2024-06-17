Фомочкин Яков
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомочкин Семён
Мать: Фомочкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомочкин Вячеслав
Мать ребёнка: Фомочкина (Чирикова) Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомочкин Сергей
Мать ребёнка: Фомочкина (Чирикова) Тамара
Рождение ребёнка
23.08.1959
Дочь: Мельцева (Фомочкина) Марина
Мать ребёнка: Фомочкина (Чирикова) Тамара
Смерть
Неизвестно