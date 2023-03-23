Вязовская Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовская Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вязовский Василий Никитич

Мать: Вязовская Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рутковская Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
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