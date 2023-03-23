Вязовская Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вязовский Василий Никитич
Мать: Вязовская Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рутковская Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Волжский, город Волжский, Волгоградская область