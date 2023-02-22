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Куцаев Алексей Макарович

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Место рождения

Белорусская ССР, Могилевская обл., Костюковичский р-н

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Куцаев Макар

Мать: Куцаева Зена

Белорусская ССР, Могилевская обл., Костюковичский р-н
Военная служба
1941
Костюковичский РВК, Белорусская ССР, Могилевская обл., Костюковичский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куцаева К.Г.

Смерть
?.10.1944
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