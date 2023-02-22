Куцаев Алексей Макарович
Место рожденияБелорусская ССР, Могилевская обл., Костюковичский р-н
Дата рождения1905
Дата смерти?.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Куцаев Макар
Мать: Куцаева Зена
Белорусская ССР, Могилевская обл., Костюковичский р-н
Военная служба
1941
Костюковичский РВК, Белорусская ССР, Могилевская обл., Костюковичский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куцаева К.Г.
Смерть
?.10.1944