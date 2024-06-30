Кутенко Ганна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутенко Ганна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кутенко) Анна

Отец ребёнка: Кутенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кутенко) Евдокия

Отец ребёнка: Кутенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кутенко) Александра

Отец ребёнка: Кутенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кутенко) Ольга

Отец ребёнка: Кутенко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутенко Николай

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кутенко Александр

Отец ребёнка: Кутенко Николай

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Кутенко Егор

Отец ребёнка: Кутенко Николай

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Кутенко Пётр

Отец ребёнка: Кутенко Николай

Смерть
Неизвестно

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