Кутенко Ганна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кутенко) Анна
Отец ребёнка: Кутенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кутенко) Евдокия
Отец ребёнка: Кутенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кутенко) Александра
Отец ребёнка: Кутенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кутенко) Ольга
Отец ребёнка: Кутенко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутенко Николай
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кутенко Александр
Отец ребёнка: Кутенко Николай
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Кутенко Егор
Отец ребёнка: Кутенко Николай
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Кутенко Пётр
Отец ребёнка: Кутенко Николай
Смерть
Неизвестно