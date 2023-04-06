Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1851
Отец: Григорий Иванович
Мать: Ирина Андреевна
Крещение
27.02.1851
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница | Той же деревни умершего крестьянина Андрея Никитина дочь девица Параскева
Смерть
Неизвестно