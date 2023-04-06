Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Григорьевна

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.02.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1851

Отец: Григорий Иванович

Мать: Ирина Андреевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
27.02.1851
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница | Той же деревни умершего крестьянина Андрея Никитина дочь девица Параскева
Смерть
Неизвестно
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