Алешина (Алешина) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Алешина) Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1916

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алешин Алексей Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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