Небогатов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небогатов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1849

Дата смерти

04.08.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
По 1822
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
20.04.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
По 1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.08.1922
Москва, город федерального значения Москва
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