Небогатов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1849
Дата смерти04.08.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
По 1822
Рождение
20.04.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.08.1922