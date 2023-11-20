Шкроев Кирилл Степанов 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Шкроев Кирилл Степанов

Автор
ИП
Петров И.

мужской, родился 1801, Сарафониха

умер Неизвестно

Мать
Ирина Емельянова1778 г.р.
Отец
Шкроев Степан Степанов1776 г.р.
Супруги
Акулина Никитина1800 г.р.
Дети
Шкроев Тимофей Кириллов09.09.1822 г.р.
Шкроев Никифор Кириллов21.02.1826 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шкроев Степан Степанов

Мать: Ирина Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Никитина

Рождение ребёнка
09.09.1822

Сын: Шкроев Тимофей Кириллов

Мать ребёнка: Акулина Никитина

Рождение ребёнка
21.02.1826 ст.

Сын: Шкроев Никифор Кириллов

Мать ребёнка: Акулина Никитина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.