Шкроев Кирилл Степанов
мужской, родился 1801, Сарафониха
умер Неизвестно
МатьИрина Емельянова1778 г.р.
ОтецШкроев Степан Степанов1776 г.р.
Супруги
Акулина Никитина1800 г.р.
Дети
Шкроев Тимофей Кириллов09.09.1822 г.р.
Шкроев Никифор Кириллов21.02.1826 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Шкроев Степан Степанов
Мать: Ирина Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Никитина
Рождение ребёнка
09.09.1822
Мать ребёнка: Акулина Никитина
Рождение ребёнка
21.02.1826 ст.
Мать ребёнка: Акулина Никитина
Смерть
Неизвестно