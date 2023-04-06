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(Белякова) Лукерья Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.04.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1808 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1831

Отец: Беляков Иван Гаврилов

Мать: Белякова Ирина Назарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.04.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Тогож Села казенный крестьянин Иван Назаров Жильников и Казеннаго крестьянина Егора Федотова Живодерова дочь девица Евдокея Егорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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