(Белякова) Лукерья Иванова
Место рождения
Дата рождения28.04.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1831
Отец: Беляков Иван Гаврилов
Мать: Белякова Ирина Назарова
Крещение
28.04.1831
воспреемники: Тогож Села казенный крестьянин Иван Назаров Жильников и Казеннаго крестьянина Егора Федотова Живодерова дочь девица Евдокея Егорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно