Третьякова (Овчинникова) Галина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти05.04.2019
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Овчинников Семен
Мать: Овчинникова Ефросинья
Рождение ребёнка
20.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
01.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.2019