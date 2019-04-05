Третьякова (Овчинникова) Галина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Овчинникова) Галина Семеновна

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Место рождения

Ольшаны, Ушачский район, Витебская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

05.04.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1943 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Овчинников Семен

Мать: Овчинникова Ефросинья

Ольшаны, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Павлович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
01.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Павлович

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Анатолий Павлович

Смерть
05.04.2019
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