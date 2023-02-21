Гак (Коломойцева) Ксения (Оксана) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак (Коломойцева) Ксения (Оксана) Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гак Полина Ивановна

Отец ребёнка: Гак Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Пётр Иванович

Отец ребёнка: Гак Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Иван Иванович

Отец ребёнка: Гак Иван Демьянович

Смерть
Неизвестно
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