Гак (Коломойцева) Ксения (Оксана) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гак Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гак Полина Ивановна
Отец ребёнка: Гак Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гак Пётр Иванович
Отец ребёнка: Гак Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гак Иван Иванович
Отец ребёнка: Гак Иван Демьянович
Смерть
Неизвестно