Гапеев Агапий Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапеев Агапий Никанорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гапеев Никанор Николаевич

Мать: Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
16.01.1895

Сын: Гапеев Григорий Агапович

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
фурсовский сельсовет
Рождение ребёнка
12.08.1901

Дочь: Мария Агаповна

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.03.1903

Дочь: Варвара Агаповна

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.02.1906

Дочь: Евдокия Агаповна

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Фёдоровна

1892 уже были в браке
Смерть
1918
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