Гапеев Агапий Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гапеев Никанор Николаевич
Мать: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
16.01.1895
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
фурсовский сельсовет
Рождение ребёнка
12.08.1901
Дочь: Мария Агаповна
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.03.1903
Дочь: Варвара Агаповна
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.02.1906
Дочь: Евдокия Агаповна
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Фёдоровна
1892 уже были в браке
Смерть
1918