Толстоброва (Буркова) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстоброва (Буркова) Анастасия Владимировна

Толстоброва (Буркова) Анастасия Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстоброва Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Толстобров Тимофей Пантелеевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Толстобров Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Толстобров Тимофей Пантелеевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Толстобров Геннадий Тимофеевич

Отец ребёнка: Толстобров Тимофей Пантелеевич

Рождение ребёнка
02.02.1931

Сын: Толстобров Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Толстобров Тимофей Пантелеевич

Смерть
1962

Мы используем куки для улучшения работы сайта.