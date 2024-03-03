Толстоброва (Буркова) Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстоброва Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Толстобров Тимофей Пантелеевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Толстобров Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Толстобров Тимофей Пантелеевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Толстобров Геннадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Толстобров Тимофей Пантелеевич
Рождение ребёнка
02.02.1931
Сын: Толстобров Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Толстобров Тимофей Пантелеевич
Смерть
1962