Шалимов Леонид Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалимов Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Дмитриева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалимов Валерий
Мать ребёнка: Дмитриева Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Анна Павловна
Развод
Неизвестно
Жена: Дмитриева Анна Павловна