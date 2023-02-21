Шалимов Леонид Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалимов Леонид Матвеевич

Шалимов Леонид Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалимов Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Дмитриева Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалимов Валерий

Мать ребёнка: Дмитриева Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Анна Павловна

Развод
Неизвестно

Жена: Дмитриева Анна Павловна

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