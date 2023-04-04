Григорий Grigoriy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Grigoriy

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Петр Peysakh

Мать: Даша

Смерть
Неизвестно
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