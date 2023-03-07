Кощеев Никифор Ионин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеев Никифор Ионин

Кощеев Никифор Ионин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кощеев Иона Матвеев

Мать: Кощеева Анна Иванова

Рождение ребёнка
16.07.1907 ст.

Сын: Кощеев Иоанн Никифорович

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
07.09.1910 ст.

Сын: Кощеев Федор Никифорович

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
21.12.1911

Дочь: Кощеева Анна Никифорова

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Евдокия Федорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close