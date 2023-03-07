Кощеев Никифор Ионин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Кощеев Иона Матвеев
Мать: Кощеева Анна Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1907 ст.
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
07.09.1910 ст.
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
21.12.1911
Дочь: Кощеева Анна Никифорова
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно