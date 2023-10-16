Вьялкина Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Ксения Ивановна

Место рождения

Моша

Дата рождения

21.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Моша
Рождение ребёнка
10.01.1947

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Васильевич

Пхеньян, С. Корея
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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