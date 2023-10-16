Вьялкина Ксения Ивановна
Место рожденияМоша
Дата рождения21.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1947
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Васильевич
Пхеньян, С. Корея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно