Masionis Vytautas-Stasys Andriaus
Место рожденияKrikštonys, Gudonys, Lazdijų rajono, Lietuvos TSR
Дата рождения06.12.1934
Дата смерти21.05.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1934
Отец: Masionis Andrius
Мать: Stočkūnaitė Anelė
Krikštonys, Gudonys, Lazdijų rajono, Lietuvos TSR
Рождение ребёнка
21.06.1964
Сын: Масионис Андрей Витаутасович
Мать ребёнка: Масионис Галина Александровна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1976
Матурино, Воронинская волость, Череповецкий уезд