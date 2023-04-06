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Букин Михаил Васильевич

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Место рождения

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

03.11.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1894

Отец: Букин Василий Абрамов

Мать: Букина Татьяна Евфремова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.09.1918

Сын: Букин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.06.1921

Сын: Букин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.04.1922

Сын: Букин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.08.1924

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
31.07.1925

Дочь: Галя Михайловна

Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.10.1925

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
10.10.1927

Сын: Букин Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Анна Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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