Букин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1894
Отец: Букин Василий Абрамов
Мать: Букина Татьяна Евфремова
Рождение ребёнка
22.09.1918
Сын: Букин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
14.06.1921
Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
21.04.1922
Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
10.08.1924
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
31.07.1925
Дочь: Галя Михайловна
Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
19.10.1925
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
10.10.1927
Мать ребёнка: Букина Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букина Анна Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно