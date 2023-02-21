(Шилкина) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1912
Отец ребёнка: Шилкин Сергей Никитич
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1917
Дочь: Томашевская Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Шилкин Сергей Никитич
Рождение ребёнка
01.02.1920
Дочь: Васильева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Шилкин Сергей Никитич
Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно