(Шилкина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шилкина) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1912

Сын: Шилкин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Шилкин Сергей Никитич

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1917

Дочь: Томашевская Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Шилкин Сергей Никитич

Рождение ребёнка
01.02.1920

Дочь: Васильева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Шилкин Сергей Никитич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилкин Сергей Никитич

Смерть
Неизвестно
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