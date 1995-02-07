Стручкова (Емельянова) Анна
Место рождениябазарно карабулакский район село большой содом
Дата рождения05.09.1914
Дата смерти07.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1914
Отец: Емельянов Осип
Рождение ребёнка
06.12.1933
Рождение ребёнка
25.08.1935
Рождение ребёнка
14.05.1939
Рождение ребёнка
07.08.1940
Смерть
07.02.1995