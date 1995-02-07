Стручкова (Емельянова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стручкова (Емельянова) Анна

Место рождения

базарно карабулакский район село большой содом

Дата рождения

05.09.1914

Дата смерти

07.02.1995

Пол

Женский

Отец

Между 1879 и 1879 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1914

Отец: Емельянов Осип

Мать: Емельянова (Горохова) Афимья

Рождение ребёнка
06.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стручков Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
25.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стручков Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
14.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стручков Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
07.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стручков Василий Гаврилович

Смерть
07.02.1995

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