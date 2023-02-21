Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1742 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Дочь: Домна Максимова

Отец ребёнка: Максим Тимофеев

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Сын: Савва Максимов

Отец ребёнка: Максим Тимофеев

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.

Дочь: Агафья Максимова

Отец ребёнка: Максим Тимофеев

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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