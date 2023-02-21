Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Дочь: Домна Максимова
Отец ребёнка: Максим Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Сын: Савва Максимов
Отец ребёнка: Максим Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.
Дочь: Агафья Максимова
Отец ребёнка: Максим Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Тимофеев
Смерть
Неизвестно