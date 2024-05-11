Гурьева Людмила Михайловна 1944 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГурьева Людмила Михайловна

Гурьева Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Гурьев Юрий Федулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Юрий Федулович

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Гурьева Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Гурьев Юрий Федулович

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Гурьева Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Гурьев Юрий Федулович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Гурьев Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Гурьев Юрий Федулович

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Гурьева Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Гурьев Юрий Федулович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Гурьев Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Гурьев Юрий Федулович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.