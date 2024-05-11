Гурьева Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Гурьев Юрий Федулович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Гурьева Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Гурьев Юрий Федулович
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Гурьева Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Гурьев Юрий Федулович
Рождение ребёнка
1970
Отец ребёнка: Гурьев Юрий Федулович
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Гурьева Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Гурьев Юрий Федулович
Рождение ребёнка
1976
Отец ребёнка: Гурьев Юрий Федулович
Смерть
Неизвестно