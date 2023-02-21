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Мархабя Рахметуллина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибикагира Исхакова

Отец ребёнка: Исхак Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1852

Сын: Агильулла Исхаков

Отец ребёнка: Исхак Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Манира Исхакова

Отец ребёнка: Исхак Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Гильмибаян Исхакова

Отец ребёнка: Исхак Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1857

Сын: Сынгатулла Исхаков

Отец ребёнка: Исхак Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исхак Назыров

Смерть
Неизвестно
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