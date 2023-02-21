Мархабя Рахметуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибикагира Исхакова
Отец ребёнка: Исхак Назыров
Рождение ребёнка
15.03.1852
Сын: Агильулла Исхаков
Отец ребёнка: Исхак Назыров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Манира Исхакова
Отец ребёнка: Исхак Назыров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Гильмибаян Исхакова
Отец ребёнка: Исхак Назыров
Рождение ребёнка
21.06.1857
Сын: Сынгатулла Исхаков
Отец ребёнка: Исхак Назыров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исхак Назыров
Смерть
Неизвестно