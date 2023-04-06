Готлиб-Эпштейн Езекиель
Место рождения
Дата рождения28.03.1893
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1893
Отец: Готлиб Гирш
Мать: Готлиб Ривка
Рождение ребёнка
01.02.1921
Дочь: Скутельски Рая (Рахель)
Мать ребёнка: Готлиб-Эпштейн Фейга
Рождение ребёнка
04.08.1928
Мать ребёнка: Готлиб-Эпштейн Фейга
Слоним, Слонимский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
13.05.1940
Дочь: Сара
Мать ребёнка: Готлиб-Эпштейн Фейга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Готлиб-Эпштейн Фейга
Работа или профессия
Неизвестно
Торговец
Смерть
Около 1941