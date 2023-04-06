Готлиб-Эпштейн Езекиель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Готлиб-Эпштейн Езекиель

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Место рождения

Лиепая, Liepāja

Дата рождения

28.03.1893

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1893

Отец: Готлиб Гирш

Мать: Готлиб Ривка

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
01.02.1921

Дочь: Скутельски Рая (Рахель)

Мать ребёнка: Готлиб-Эпштейн Фейга

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
04.08.1928

Сын: Готтлиб-Эпштейн Лазарь

Мать ребёнка: Готлиб-Эпштейн Фейга

Слоним, Слонимский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
13.05.1940

Дочь: Сара

Мать ребёнка: Готлиб-Эпштейн Фейга

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Готлиб-Эпштейн Фейга

Работа или профессия
Неизвестно
Торговец
Смерть
Около 1941
Рига, Rīga
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