Семикин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1953
Дата смерти04.08.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1976
Рождение ребёнка
06.12.1983
Дочь: Шахмотова-Семикина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Семикина-Нижельская Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2021