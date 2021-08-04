Семикин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семикин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1953

Дата смерти

04.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1976

Дочь: Чабан-Рождественская-Семикина Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Семикина-Нижельская Вера Александровна

Рождение ребёнка
06.12.1983

Дочь: Шахмотова-Семикина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Семикина-Нижельская Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семикина-Нижельская Вера Александровна

Смерть
04.08.2021
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