Марья Тереньтьева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти1775
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Терентий Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
31.10.1759
№5 по метрике https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4S9P-T?i=91&wc=Q866-XSH:375541101,380331001,380331002,380772601&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Венедикт Федотов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Елизавета Венедиктова (Вна)
Отец ребёнка: Венедикт Федотов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1775
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Аксинья Венедиктова (Вна)
Отец ребёнка: Венедикт Федотов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек