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Марья Тереньтьева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Терентий Иванов (Ич)

Мать: Афросинья Купреянова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
31.10.1759

Муж: Венедикт Федотов (Ич)

№5 по метрике https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4S9P-T?i=91&wc=Q866-XSH:375541101,380331001,380331002,380772601&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Анисим Венедиктов (Ич)

Отец ребёнка: Венедикт Федотов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Елизавета Венедиктова (Вна)

Отец ребёнка: Венедикт Федотов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1775
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Аксинья Венедиктова (Вна)

Отец ребёнка: Венедикт Федотов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек

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