Настасья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1768 по 1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1768 по 1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Варфоломеевич
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1790 по 1791 ст.
Сын: Ерофей Семёнович
Отец ребёнка: Семён Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Лукерья Семёновна
Отец ребёнка: Семён Варфоломеевич
Рождение ребёнка
С 1798 по 1800 ст.
Сын: Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Семён Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Марья Семёновна
Отец ребёнка: Семён Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Федосья Семёновна
Отец ребёнка: Семён Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно