Настасья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1768 по 1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1768 по 1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Варфоломеевич

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1790 по 1791 ст.

Сын: Ерофей Семёнович

Отец ребёнка: Семён Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Лукерья Семёновна

Отец ребёнка: Семён Варфоломеевич

Рождение ребёнка
С 1798 по 1800 ст.

Сын: Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Семён Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Марья Семёновна

Отец ребёнка: Семён Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Федосья Семёновна

Отец ребёнка: Семён Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно

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