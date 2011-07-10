Lewis Charlotte Nina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lewis Charlotte Nina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.2011

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

YL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.2011

Отец: Lewis Matthew Lachlan

Мать: Льюис Яна

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