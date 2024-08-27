Морева (Столбикова) Нина Алексеевна
Место рожденияг. Вольск, Саратовская обл.
Дата рождения03.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1937
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морев Павел Павлович
Рождение ребёнка
29.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морев Павел Павлович