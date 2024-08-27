Морева (Столбикова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева (Столбикова) Нина Алексеевна

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Место рождения

г. Вольск, Саратовская обл.

Дата рождения

03.01.1937

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1937

Отец: Столбиков Алексей Николаевич

Мать: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морев Павел Павлович

Рождение ребёнка
29.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морев Павел Павлович

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