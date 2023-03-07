Желнина (Ходырева) Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнина (Ходырева) Марья Григорьева

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Место рождения

поч. Шестаковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Шестаковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Желнин Харитон Григорьев

Отец ребёнка: Желнин Никита Григорьев

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Настасья Никитина

Отец ребёнка: Желнин Никита Григорьев

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Желнин Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Желнин Никита Григорьев

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Ефимия Никитина

Отец ребёнка: Желнин Никита Григорьев

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнин Никита Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Желны, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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