Желнина (Ходырева) Марья Григорьева
Место рожденияпоч. Шестаковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Шестаковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Желнин Никита Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Настасья Никитина
Отец ребёнка: Желнин Никита Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Желнин Никита Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Ефимия Никитина
Отец ребёнка: Желнин Никита Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Желны, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762