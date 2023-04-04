Клюкин Федор Куприянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Куприян Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Фёкла Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Максим Федорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Ульяна Трифоновна
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1837