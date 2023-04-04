Клюкин Федор Куприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Федор Куприянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1800 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1811 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Куприян Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Фёкла Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Ксения Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Максим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Ульяна Трифоновна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1837
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