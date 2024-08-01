Шмаков Аркадий
Место рождения
Дата рождения20.10.1934
Дата смертиОколо 2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1934
Отец: Шмаков Пётр
Бракосочетание
До 1956
Жена: Шмакова (Алыпова) Тамара
Рождение ребёнка
15.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмакова (Алыпова) Тамара
Рождение ребёнка
24.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмакова (Алыпова) Тамара
Кизел, город Кизел, Пермский край
Смерть
Около 2016
Москва, город федерального значения Москва