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Шмаков Аркадий

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Место рождения

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.10.1934

Дата смерти

Около 2016

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1934

Отец: Шмаков Пётр

Мать: Шмакова (Алыпова) Александра

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1956

Жена: Шмакова (Алыпова) Тамара

Рождение ребёнка
15.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмакова (Алыпова) Тамара

Рождение ребёнка
24.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмакова (Алыпова) Тамара

Кизел, город Кизел, Пермский край
Смерть
Около 2016
Москва, город федерального значения Москва

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