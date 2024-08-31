Попова Феоктиста (Фета) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Феоктиста (Фета) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий

Смерть
Неизвестно

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