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Лигай Александр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1977

Отец: Лигай Валерий

Мать: Курамшина (Свиридова) Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.2004

Дочь: Лигай Анастасия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.2020

Дочь: Лигай Яна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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