Лигай Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.2004
Дочь: Лигай Анастасия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.2020
Дочь: Лигай Яна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности