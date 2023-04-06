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Кунаев Владимир Анатольевич

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Место рождения

Тихоновка

Дата рождения

28.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1960
Бракосочетание
Между 1978 и 1992

Жена: Кунаева Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
17.08.1992

Дочь: Панченко Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Кунаева Валентина Викторовна

Место жительства
С 1992
Рождение ребёнка
08.10.1995

Сын: Кунаев Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Кунаева Валентина Викторовна

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