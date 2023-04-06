Кунаев Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1960
Бракосочетание
Между 1978 и 1992
Рождение ребёнка
17.08.1992
Дочь: Панченко Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Кунаева Валентина Викторовна
Место жительства
С 1992
Рождение ребёнка
08.10.1995
Сын: Кунаев Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Кунаева Валентина Викторовна