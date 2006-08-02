Усманов Рафаиз Мунасипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Рафаиз Мунасипович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

28.02.1933

Дата смерти

02.08.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1933

Отец: Усманов Мунасип

Мать: Усманова (Акберова) Булякамал Нурыйевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Рамазан Рафаизович

Мать ребёнка: Усманова (Рахимова) Галия Нигматовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Рахимова) Галия Нигматовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова (Рахимова) Галия Нигматовна

Рождение ребёнка
23.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Рахимова) Галия Нигматовна

Рождение ребёнка
16.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Рахимова) Галия Нигматовна

Рождение ребёнка
29.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Рахимова) Галия Нигматовна

Рождение ребёнка
24.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Рахимова) Галия Нигматовна

Смерть
02.08.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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