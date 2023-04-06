Самарина (Базанова) Гелена Юрьевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1965
Отец: Базанов Юрий Алексеевич
Бракосочетание
21.07.1984
Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.05.1985
Сын: Самарин Тимофей Анатольевич
Отец ребёнка: Самарин Анатолий Илларионович
Труд, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.11.1986
Дочь: Самарина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Самарин Анатолий Илларионович
Новогеоргиевка, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область