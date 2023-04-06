Самарина (Базанова) Гелена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Базанова) Гелена Юрьевна

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

23.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1965

Отец: Базанов Юрий Алексеевич

Мать: Базанова Людмила Ивановна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
21.07.1984

Муж: Самарин Анатолий Илларионович

Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.05.1985

Сын: Самарин Тимофей Анатольевич

Отец ребёнка: Самарин Анатолий Илларионович

Труд, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.11.1986

Дочь: Самарина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Самарин Анатолий Илларионович

Новогеоргиевка, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
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