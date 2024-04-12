Скорлупина (Прошина) Александра Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1884 ст.
Дата смерти19.09.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1884 ст.
Отец: Прошин Косма Андреевич
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
26.04.1908
Сын: Скорлупин Виктор Иванович
Отец ребёнка: Скорлупин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.10.1910
Сын: Скорлупин Константин Иванович
Отец ребёнка: Скорлупин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.01.1926
Сын: Скорлупин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Скорлупин Иван Дмитриевич
Смерть
19.09.1941