Скорлупина (Прошина) Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорлупина (Прошина) Александра Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1884 ст.

Дата смерти

19.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1884 ст.

Отец: Прошин Косма Андреевич

Мать: Прошина Наталия Ульяновна

Бракосочетание
1907

Муж: Скорлупин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.04.1908

Сын: Скорлупин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Скорлупин Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Скорлупин Константин Иванович

Отец ребёнка: Скорлупин Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.01.1926

Сын: Скорлупин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Скорлупин Иван Дмитриевич

Смерть
19.09.1941
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