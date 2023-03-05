Озорнин Михаил Матфеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Озорнин Матфей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1916
Мать ребёнка: Озорнина Варвара Иосифовна
Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Восприемники: Малого Ута крестьянин Петр Иосифов Дружинин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно