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Озорнин Михаил Матфеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Озорнин Матфей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1916

Сын: Озорнин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Озорнина Варвара Иосифовна

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Восприемники: Малого Ута крестьянин Петр Иосифов Дружинин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озорнина Варвара Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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