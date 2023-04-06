Дулова (Кожевникова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулова (Кожевникова) Анна Ивановна

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Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

11.02.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Дулов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кн. Дулов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Князь Дулов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Кн. Дулов Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кн. Дулов Фёдор Иванович

Смерть
11.02.1919
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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