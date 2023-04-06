Дулова (Кожевникова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти11.02.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Дулов Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Кн. Дулов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Князь Дулов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Кн. Дулов Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1919
Похороны
Неизвестно