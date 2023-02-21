Демьяненко Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.2014
Сын: Демьяненко Павел Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.2017
Дочь: Демьяненко Дарина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности