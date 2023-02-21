Демьяненко Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьяненко Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.2014

Сын: Демьяненко Павел Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.2017

Дочь: Демьяненко Дарина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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