Настасья Савельева 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Настасья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Гаврилов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Семен Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Гаврилов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Гаврилов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Гаврилов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Настасья (Наталья?) Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Гаврилов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Гаврилов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Акулина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Гаврилов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Гаврилов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Тимофей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Гаврилов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Николай Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Гаврилов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Смерть
Неизвестно

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