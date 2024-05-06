Настасья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Семен Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Настасья (Наталья?) Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Акулина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тимофей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Николай Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Гаврилов
Смерть
Неизвестно