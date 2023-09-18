Ламонова (Жукова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламонова (Жукова) Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Виктор Дмитриевич

Мать: Жукова (Рыкова) Надежда Николаевна

Бракосочетание
22.08.2003

Муж: Ламонов Алексей Викторович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
09.06.2004

Дочь: Ламонова Алена Алексеевна

Отец ребёнка: Ламонов Алексей Викторович

Рождение ребёнка
09.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ламонов Алексей Викторович

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