Ламонова (Жукова) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
22.08.2003
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
09.06.2004
Дочь: Ламонова Алена Алексеевна
Отец ребёнка: Ламонов Алексей Викторович
Рождение ребёнка
09.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ламонов Алексей Викторович